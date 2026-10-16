Rieter Aktie

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WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440

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Lukrative Rieter-Anlage? 16.10.2026 10:03:30

SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Rieter von vor 3 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Rieter-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 16.10.2023 wurde die Rieter-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 9,63 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,387 Rieter-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 2,39 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 24,77 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 75,23 Prozent.

Der Börsenwert von Rieter belief sich zuletzt auf 326,32 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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