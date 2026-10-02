Rieter Aktie
WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440
|Rieter-Investition
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02.10.2026 10:04:08
SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte eine Rieter-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Rieter-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 23,25 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Rieter-Papier investiert hätte, hätte er nun 43,012 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 2,41 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 103,66 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 89,63 Prozent abgenommen.
Am Markt war Rieter jüngst 336,40 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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