SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte eine Rieter-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Rieter gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Rieter-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6,19 CHF. Bei einem Rieter-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 161,643 Rieter-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 10.09.2026 491,39 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3,04 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 50,86 Prozent verringert.

Alle Rieter-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 417,59 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at