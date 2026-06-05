SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Rieter von vor 5 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in Rieter-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 05.06.2021 wurden Rieter-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Rieter-Anteile bei 20,32 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Rieter-Aktie investierten, hätten nun 492,242 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.06.2026 gerechnet (3,26 CHF), wäre das Investment nun 1 602,25 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 83,98 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Rieter eine Marktkapitalisierung von 442,08 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at