Roche Aktie

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WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

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Rentable Roche-Investition? 13.11.2026 10:03:46

SPI-Wert Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Roche-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Roche-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 236,11 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 42,354 Roche-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 610,74 CHF, da sich der Wert einer Roche-Aktie am 12.11.2026 auf 415,80 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +76,11 Prozent.

Roche war somit zuletzt am Markt 327,85 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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