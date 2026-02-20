Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Roche-Anlage? 20.02.2026 10:04:15

SPI-Wert Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Roche-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Roche-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 297,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Roche-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,336 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 125,94 CHF, da sich der Wert einer Roche-Aktie am 19.02.2026 auf 374,80 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 25,94 Prozent.

Jüngst verzeichnete Roche eine Marktkapitalisierung von 299,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

mehr Nachrichten