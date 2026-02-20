Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|Rentable Roche-Anlage?
|
20.02.2026 10:04:15
SPI-Wert Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Roche-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 297,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Roche-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,336 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 125,94 CHF, da sich der Wert einer Roche-Aktie am 19.02.2026 auf 374,80 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 25,94 Prozent.
Jüngst verzeichnete Roche eine Marktkapitalisierung von 299,47 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
