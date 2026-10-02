Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|Roche-Investment
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02.10.2026 10:04:08
SPI-Wert Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor 3 Jahren abgeworfen
Roche-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Roche-Anteile bei 264,42 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 37,818 Roche-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 569,19 CHF, da sich der Wert eines Roche-Anteils am 01.10.2026 auf 358,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 35,69 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Roche eine Marktkapitalisierung von 286,38 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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