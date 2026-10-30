Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

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Lukrative Roche-Investition? 30.10.2026 10:03:36

SPI-Wert Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Roche-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Roche-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 255,25 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Roche-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,392 Roche-Aktien. Die gehaltenen Roche-Aktien wären am 29.10.2026 160,39 CHF wert, da der Schlussstand 409,40 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 60,39 Prozent erhöht.

Alle Roche-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 325,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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