Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|Lukrative Roche-Investition?
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30.10.2026 10:03:36
SPI-Wert Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Roche-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 255,25 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Roche-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,392 Roche-Aktien. Die gehaltenen Roche-Aktien wären am 29.10.2026 160,39 CHF wert, da der Schlussstand 409,40 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 60,39 Prozent erhöht.
Alle Roche-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 325,62 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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