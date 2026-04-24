Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|Rentable Roche-Anlage?
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24.04.2026 10:03:40
SPI-Wert Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Roche-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 327,64 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Roche-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,305 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 23.04.2026 101,88 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 333,80 CHF belief. Mit einer Performance von +1,88 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Roche erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 257,49 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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