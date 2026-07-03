SPI-Wert Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Roche-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Roche-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Roche-Anteile an diesem Tag bei 273,99 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Roche-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,650 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 02.07.2026 1 267,18 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 347,20 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +26,72 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Roche belief sich zuletzt auf 266,01 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at