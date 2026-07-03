Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler Roche-Einstieg? 03.07.2026 10:04:07

SPI-Wert Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Roche-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Roche-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Roche-Anteile an diesem Tag bei 273,99 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Roche-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,650 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 02.07.2026 1 267,18 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 347,20 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +26,72 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Roche belief sich zuletzt auf 266,01 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

mehr Nachrichten