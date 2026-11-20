Bei einem frühen Roche-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Roche-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Roche-Papier an diesem Tag 321,85 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,311 Roche-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2026 auf 405,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 125,83 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 25,83 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Roche eine Börsenbewertung in Höhe von 324,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at