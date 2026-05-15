Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|Profitable Roche-Investition?
|
15.05.2026 10:03:59
SPI-Wert Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Roche-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 313,48 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Roche-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,319 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.05.2026 auf 328,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104,70 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,70 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Roche bezifferte sich zuletzt auf 260,98 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|
15.05.26
|SIX-Handel SPI verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
15.05.26
|Aufschläge in Zürich: SPI-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
15.05.26
|SPI-Handel aktuell: So steht der SPI am Freitagmittag (finanzen.at)
|
15.05.26
|SPI-Wert Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.05.26