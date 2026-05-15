SPI-Wert Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Roche-Einstiegs gewesen.

Das Roche-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 313,48 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Roche-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,319 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.05.2026 auf 328,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104,70 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,70 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Roche bezifferte sich zuletzt auf 260,98 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at