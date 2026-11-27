Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|Lohnende Roche-Anlage?
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27.11.2026 10:03:44
SPI-Wert Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das Roche-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Roche-Aktie betrug an diesem Tag 249,07 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,015 Roche-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2026 auf 413,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 658,18 CHF wert. Damit wäre die Investition 65,82 Prozent mehr wert.
Alle Roche-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 327,43 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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