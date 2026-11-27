Investoren, die vor Jahren in Roche-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Roche-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Roche-Aktie betrug an diesem Tag 249,07 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,015 Roche-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2026 auf 413,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 658,18 CHF wert. Damit wäre die Investition 65,82 Prozent mehr wert.

Alle Roche-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 327,43 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at