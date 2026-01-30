SPI-Wert Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Roche eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Roche-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Roche-Papier bei 314,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,318 Roche-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 112,29 CHF, da sich der Wert einer Roche-Aktie am 29.01.2026 auf 352,60 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 112,29 CHF, was einer positiven Performance von 12,29 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Roche belief sich zuletzt auf 275,93 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at