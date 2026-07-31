Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|Lukrativer Roche-Einstieg?
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31.07.2026 10:03:59
SPI-Wert Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde die Roche-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Roche-Papier bei 272,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 36,765 Roche-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 191,16 CHF, da sich der Wert eines Roche-Anteils am 30.07.2026 auf 358,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,91 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Roche betrug jüngst 295,75 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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