Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|Profitable Roche-Investition?
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12.06.2026 10:03:55
SPI-Wert Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Roche von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Roche-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 306,10 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Roche-Aktie investierten, hätten nun 3,267 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 080,69 CHF, da sich der Wert einer Roche-Aktie am 11.06.2026 auf 330,80 CHF belief. Mit einer Performance von +8,07 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Roche-Wert an der Börse wurde auf 262,44 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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