Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

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Lukratives Roche-Investment? 03.04.2026 10:03:38

SPI-Wert Roche-Aktie: So viel hätte eine Investition in Roche von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Roche-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Roche-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 238,20 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Roche-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,420 Roche-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.04.2026 auf 332,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 139,38 CHF wert. Mit einer Performance von +39,38 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Roche belief sich jüngst auf 264,12 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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