SPI-Wert Roche-Aktie: So viel hätte eine Investition in Roche von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Roche-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Roche-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Roche-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 241,29 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Roche-Aktie investiert hat, hat nun 0,414 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 17.09.2026 152,76 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 368,60 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 52,76 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Roche belief sich zuletzt auf 294,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at