Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|Rentabler Roche-Einstieg?
|
13.02.2026 10:03:58
SPI-Wert Roche-Aktie: So viel hätte eine Investition in Roche von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Roche-Aktie statt. Der Schlusskurs des Roche-Papiers betrug an diesem Tag 319,20 CHF. Bei einem Roche-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 31,328 Roche-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 372,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 666,67 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,67 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Roche bezifferte sich zuletzt auf 292,66 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|
13.02.26
|Freundlicher Handel: SPI bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
13.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI am Freitagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
13.02.26
|SPI aktuell: SPI am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.02.26
|SPI-Wert Roche-Aktie: So viel hätte eine Investition in Roche von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
13.02.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.02.26
|SPI aktuell: SPI zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
12.02.26