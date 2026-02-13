SPI-Wert Roche-Aktie: So viel hätte eine Investition in Roche von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Roche-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Roche-Aktie statt. Der Schlusskurs des Roche-Papiers betrug an diesem Tag 319,20 CHF. Bei einem Roche-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 31,328 Roche-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 372,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 666,67 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,67 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Roche bezifferte sich zuletzt auf 292,66 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at