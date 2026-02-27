Roche Aktie
27.02.2026 10:03:43
SPI-Wert Roche-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Roche-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 27.02.2021 wurden Roche-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Roche-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 303,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Roche-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,292 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.02.2026 1 217,25 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 369,80 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 21,72 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Roche belief sich zuletzt auf 297,81 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
