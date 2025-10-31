SPI-Wert Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Roche-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Roche-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Roche-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Roche-Anteile bei 406,20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,246 Roche-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2025 auf 274,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67,55 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 32,45 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Roche eine Börsenbewertung in Höhe von 218,58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at