Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|Roche-Investition
|
31.10.2025 10:04:19
SPI-Wert Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Roche-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Roche-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Roche-Anteile bei 406,20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,246 Roche-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2025 auf 274,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67,55 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 32,45 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Roche eine Börsenbewertung in Höhe von 218,58 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)mehr Nachrichten
|
31.10.25
|Freitagshandel in Zürich: SPI notiert zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
31.10.25
|Handel in Zürich: SPI präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
31.10.25
|SPI aktuell: SPI präsentiert sich am Freitagmittag leichter (finanzen.at)
|
31.10.25