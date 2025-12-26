SPI-Wert Roche-Aktie: So viel Verlust hätte eine Roche-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Roche-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Roche-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Roche-Aktie bei 366,80 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 27,263 Roche-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.12.2025 gerechnet (337,20 CHF), wäre das Investment nun 9 193,02 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 8,07 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Roche zuletzt 268,58 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at