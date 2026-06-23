Romande Energie Aktie
WKN DE: A3EEVK / ISIN: CH1263676327
|Romande Energie-Anlage
|
23.06.2026 10:04:02
SPI-Wert Romande Energie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Romande Energie von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Romande Energie-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Romande Energie-Papier an diesem Tag bei 41,60 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 24,038 Romande Energie-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 189,90 CHF, da sich der Wert einer Romande Energie-Aktie am 22.06.2026 auf 49,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,99 Prozent vermehrt.
Romande Energie wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,29 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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