SPI-Wert Romande Energie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Romande Energie von vor 10 Jahren eingefahren

Am 09.12.2015 wurde die Romande Energie-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Romande Energie-Anteile bei 38,08 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Romande Energie-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,261 Romande Energie-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 163,34 CHF, da sich der Wert einer Romande Energie-Aktie am 08.12.2025 auf 44,30 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 16,33 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Romande Energie eine Börsenbewertung in Höhe von 1,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at