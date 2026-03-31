Romande Energie Aktie
WKN DE: A3EEVK / ISIN: CH1263676327
|Romande Energie-Anlage
|
31.03.2026 10:03:49
SPI-Wert Romande Energie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Romande Energie von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Romande Energie-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 38,20 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Romande Energie-Aktie investierten, hätten nun 26,178 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Romande Energie-Papiers auf 47,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 251,31 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25,13 Prozent vermehrt.
Der Romande Energie-Wert an der Börse wurde auf 1,27 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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