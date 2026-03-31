SPI-Wert Romande Energie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Romande Energie von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Romande Energie-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Romande Energie-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 38,20 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Romande Energie-Aktie investierten, hätten nun 26,178 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Romande Energie-Papiers auf 47,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 251,31 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25,13 Prozent vermehrt.

Der Romande Energie-Wert an der Börse wurde auf 1,27 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at