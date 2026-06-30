SPI-Wert Romande Energie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Romande Energie von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Romande Energie-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurden Romande Energie-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 42,20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 236,967 Romande Energie-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.06.2026 auf 48,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 421,80 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,22 Prozent gesteigert.

Romande Energie war somit zuletzt am Markt 1,23 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at