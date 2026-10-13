Romande Energie Aktie
WKN DE: A3EEVK / ISIN: CH1263676327
|Profitables Romande Energie-Investment?
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13.10.2026 10:03:47
SPI-Wert Romande Energie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Romande Energie-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Romande Energie-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Romande Energie-Anteile bei 47,52 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Romande Energie-Aktie investiert hätte, hätte er nun 210,438 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.10.2026 gerechnet (49,00 CHF), wäre die Investition nun 10 311,45 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3,11 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Romande Energie belief sich zuletzt auf 1,25 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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