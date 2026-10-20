SPI-Wert Romande Energie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Romande Energie-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Romande Energie-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 20.10.2025 wurden Romande Energie-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Romande Energie-Anteile bei 42,50 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Romande Energie-Aktie investiert hat, hat nun 2,353 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 115,29 CHF, da sich der Wert einer Romande Energie-Aktie am 19.10.2026 auf 49,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 15,29 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Romande Energie zuletzt 1,27 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at