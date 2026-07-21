SPI-Wert Romande Energie-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Romande Energie-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 21.07.2016 wurde die Romande Energie-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Romande Energie-Anteile an diesem Tag bei 40,52 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 246,792 Romande Energie-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Romande Energie-Aktie auf 49,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 290,23 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 22,90 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Romande Energie belief sich jüngst auf 1,30 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at