Anleger, die vor Jahren in Romande Energie-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Romande Energie-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Romande Energie-Papier an diesem Tag 43,00 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Romande Energie-Aktie investierten, hätten nun 23,256 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Romande Energie-Aktie auf 48,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 137,21 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 13,72 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Romande Energie belief sich jüngst auf 1,26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at