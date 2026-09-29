Romande Energie Aktie

Romande Energie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EEVK / ISIN: CH1263676327

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Romande Energie-Investmentbeispiel 29.09.2026 10:03:33

SPI-Wert Romande Energie-Aktie: So viel hätte eine Investition in Romande Energie von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Romande Energie-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Romande Energie-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 56,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Romande Energie-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,786 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 89,11 CHF, da sich der Wert eines Romande Energie-Anteils am 28.09.2026 auf 49,90 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,89 Prozent verringert.

Romande Energie markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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