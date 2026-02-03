Romande Energie Aktie
WKN DE: A3EEVK / ISIN: CH1263676327
|Lohnende Romande Energie-Investition?
|
03.02.2026 10:04:03
SPI-Wert Romande Energie-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Romande Energie-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde die Romande Energie-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Romande Energie-Papier an diesem Tag 37,40 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Romande Energie-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 267,380 Romande Energie-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 42,60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 11 390,37 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 13,90 Prozent.
Zuletzt verbuchte Romande Energie einen Börsenwert von 1,10 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Romande Energie S.A.
Analysen zu Romande Energie S.A.
Aktien in diesem Artikel
|Romande Energie S.A.
|45,30
|-1,31%
