SPI-Wert Romande Energie-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Romande Energie-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Romande Energie-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Romande Energie-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Romande Energie-Anteile betrug an diesem Tag 47,60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 21,008 Romande Energie-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 907,56 CHF, da sich der Wert einer Romande Energie-Aktie am 16.02.2026 auf 43,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,24 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Romande Energie einen Börsenwert von 1,12 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at