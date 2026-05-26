Romande Energie Aktie
WKN DE: A3EEVK / ISIN: CH1263676327
|Romande Energie-Investition im Blick
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26.05.2026 10:03:47
SPI-Wert Romande Energie-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Romande Energie von vor 10 Jahren verdient
Am 26.05.2016 wurde die Romande Energie-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 40,48 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,470 Romande Energie-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Romande Energie-Papiere wären am 22.05.2026 122,28 CHF wert, da der Schlussstand 49,50 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,28 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Romande Energie einen Börsenwert von 1,27 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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