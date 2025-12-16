SPI-Wert Romande Energie-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Romande Energie von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Romande Energie-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Romande Energie-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 44,20 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Romande Energie-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 226,244 Romande Energie-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.12.2025 auf 43,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 819,00 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,81 Prozent abgenommen.

Romande Energie wurde am Markt mit 1,10 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

