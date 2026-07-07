SPI-Wert Romande Energie-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Romande Energie von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Romande Energie-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Die Romande Energie-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 51,40 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,946 Romande Energie-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 97,28 CHF, da sich der Wert eines Romande Energie-Anteils am 06.07.2026 auf 50,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 2,72 Prozent vermindert.

Am Markt war Romande Energie jüngst 1,28 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at