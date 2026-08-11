SPI-Wert Romande Energie-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Romande Energie von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die Romande Energie-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Romande Energie-Papiers betrug an diesem Tag 53,40 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Romande Energie-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 187,266 Romande Energie-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 438,20 CHF, da sich der Wert eines Romande Energie-Papiers am 10.08.2026 auf 50,40 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 5,62 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Romande Energie eine Börsenbewertung in Höhe von 1,30 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at