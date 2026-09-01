Romande Energie Aktie
WKN DE: A3EEVK / ISIN: CH1263676327
|Performance unter der Lupe
|
01.09.2026 10:03:56
SPI-Wert Romande Energie-Aktie: So viel Verlust hätte ein Romande Energie-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Romande Energie-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 53,60 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Romande Energie-Aktie investiert, befänden sich nun 186,567 Romande Energie-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Romande Energie-Papiere wären am 31.08.2026 8 936,57 CHF wert, da der Schlussstand 47,90 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -10,63 Prozent.
Zuletzt verbuchte Romande Energie einen Börsenwert von 1,27 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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