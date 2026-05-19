SPI-Wert Romande Energie-Aktie: So viel Verlust hätte ein Romande Energie-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Romande Energie-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 19.05.2021 wurden Romande Energie-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Romande Energie-Anteile betrug an diesem Tag 52,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Romande Energie-Aktie investiert, befänden sich nun 192,308 Romande Energie-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.05.2026 9 519,23 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 49,50 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 9 519,23 CHF, was einer negativen Performance von 4,81 Prozent entspricht.

Romande Energie war somit zuletzt am Markt 1,31 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at