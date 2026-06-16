SPI-Wert Romande Energie-Aktie: So viel Verlust hätte ein Romande Energie-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Romande Energie-Einstiegs gewesen.

Das Romande Energie-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 52,20 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Romande Energie-Aktie investierten, hätten nun 1,916 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Romande Energie-Aktie auf 50,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96,17 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,83 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Romande Energie eine Börsenbewertung in Höhe von 1,25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at