Romande Energie Aktie
WKN DE: A3EEVK / ISIN: CH1263676327
|Romande Energie-Anlage im Blick
|
24.11.2026 10:03:35
SPI-Wert Romande Energie-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Romande Energie von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Romande Energie-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Romande Energie-Papier bei 53,60 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Romande Energie-Aktie investiert hat, hat nun 186,567 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (48,60 CHF), wäre die Investition nun 9 067,16 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 9,33 Prozent.
Romande Energie war somit zuletzt am Markt 1,23 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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