Romande Energie Aktie

Romande Energie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EEVK / ISIN: CH1263676327

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Romande Energie-Performance 14.07.2026 10:03:55

SPI-Wert Romande Energie-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Romande Energie von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Romande Energie-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Romande Energie-Papier statt. Der Schlusskurs des Romande Energie-Papiers betrug an diesem Tag 52,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Romande Energie-Aktie investiert hätte, hätte er nun 19,084 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.07.2026 auf 49,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 944,66 CHF wert. Damit wäre die Investition um 5,53 Prozent gesunken.

Insgesamt war Romande Energie zuletzt 1,28 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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