SPI-Wert Romande Energie-Aktie: So viel Verlust hätte eine Romande Energie-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das Romande Energie-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 49,00 CHF wert. Bei einem Romande Energie-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 204,082 Romande Energie-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 734,69 CHF, da sich der Wert eines Romande Energie-Papiers am 08.06.2026 auf 47,70 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,65 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Romande Energie eine Marktkapitalisierung von 1,23 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at