Romande Energie Aktie

Romande Energie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EEVK / ISIN: CH1263676327

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Rentabler Romande Energie-Einstieg? 24.03.2026 10:03:41

SPI-Wert Romande Energie-Aktie: So viel Verlust hätte eine Romande Energie-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Romande Energie-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Romande Energie-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Romande Energie-Anteile bei 48,60 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Romande Energie-Aktie investiert, befänden sich nun 2,058 Romande Energie-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.03.2026 auf 47,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96,91 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 3,09 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Romande Energie eine Marktkapitalisierung von 1,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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