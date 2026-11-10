SPI-Wert Romande Energie-Aktie: Wäre eine Anlage in Romande Energie von vor 10 Jahren rentabel gewesen?

Vor Jahren in Romande Energie eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurde das Romande Energie-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Romande Energie-Aktie bei 48,76 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Romande Energie-Aktie investierten, hätten nun 2,051 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 48,70 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 99,88 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0,12 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Romande Energie belief sich zuletzt auf 1,24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at