Romande Energie Aktie
WKN DE: A3EEVK / ISIN: CH1263676327
|Performance unter der Lupe
|
10.11.2026 10:03:31
SPI-Wert Romande Energie-Aktie: Wäre eine Anlage in Romande Energie von vor 10 Jahren rentabel gewesen?
Vor 10 Jahren wurde das Romande Energie-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Romande Energie-Aktie bei 48,76 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Romande Energie-Aktie investierten, hätten nun 2,051 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 48,70 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 99,88 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0,12 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Romande Energie belief sich zuletzt auf 1,24 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Romande Energie S.A.
Analysen zu Romande Energie S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Romande Energie S.A.
|52,60
|1,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte mit roten Vorzeichen -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.