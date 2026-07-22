Sandoz Aktie
WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427
|Rentable Sandoz-Investition?
|
22.07.2026 10:04:24
SPI-Wert Sandoz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sandoz-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Sandoz-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 46,37 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Sandoz-Aktie investiert hat, hat nun 215,657 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 21.07.2026 auf 66,54 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 349,80 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 43,50 Prozent gesteigert.
Am 04.10.2023 wurden Sandoz-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs des Sandoz-Papiers lag beim Börsengang bei 24,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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