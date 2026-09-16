Sandoz Aktie
WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427
|Sandoz-Performance im Blick
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16.09.2026 10:03:41
SPI-Wert Sandoz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sandoz-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Sandoz-Papier statt. Zum Handelsende standen Sandoz-Anteile an diesem Tag bei 46,94 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Sandoz-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 21,304 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 65,78 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 401,36 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 40,14 Prozent vermehrt.
Das Börsendebüt der Sandoz-Aktie fand am 04.10.2023 an der Börse SWX statt. Ihren ersten Handelstag begann die Sandoz-Aktie bei 24,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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