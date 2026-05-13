Sankt Galler Kantonalbank Aktie
WKN: 632296 / ISIN: CH0011484067
Lohnende Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investition?
13.05.2026 10:04:04
SPI-Wert Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier bei 393,62 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 25,405 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiers auf 600,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 242,98 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 15 242,98 CHF, was einer positiven Performance von 52,43 Prozent entspricht.
Sankt Galler Kantonalbank (N) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,59 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Sankt Galler Kantonalbank (N)
13.05.26
