SPI-Wert Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 473,00 CHF. Bei einem Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,114 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.05.2026 auf 611,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 291,75 CHF wert. Mit einer Performance von +29,18 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Sankt Galler Kantonalbank (N) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,64 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at