SPI-Wert Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 433,50 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,231 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiers auf 679,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 156,63 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 56,63 Prozent vermehrt.

Alle Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at