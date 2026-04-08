Sankt Galler Kantonalbank Aktie
WKN: 632296 / ISIN: CH0011484067
|Lohnende Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investition?
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08.04.2026 10:03:55
SPI-Wert Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 433,50 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,231 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiers auf 679,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 156,63 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 56,63 Prozent vermehrt.
Alle Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,06 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Sankt Galler Kantonalbank (N)
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